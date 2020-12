Podem, ERC i Bildu acorden retirar l'esmena antidesnonaments perquè s'aprovarà per decret

Unides Podem, ERC i EH Bildu han retirat l'esmena als pressupostos generals de l'Estat per impedir desnonaments aquest dimarts al matí. Segons fonts de la formació lila, els tres grups han acordat retirar la iniciativa després que el govern espanyol anunciés que aprovaria un decret antidesnonaments. El fet que Unides Podem esmenés els seus propis pressupostos va generar malestar a les files socialistes i va derivar en aquest compromís de l'executiu de Pedro Sánchez de prendre mesures contra els desnonaments via Consell de Ministres. D'aquesta manera, la iniciativa conjunta no es votarà al ple del Congrés d'aquesta setmana.Fonts dels republicans han explicat que l'acord per retirar l'esmena conjunta té com a objectiu "no interferir en les negociacions del nou decret i donar l'opció a Unides Podem a què segueixi negociant des de dins del govern la prohibició dels desnonaments i els talls de subministraments bàsics en la brevetat més gran possible".Tanmateix, ERC i EH Bildu mantenen les seves pròpies esmenes sobre aquest tema per "seguir pressionant des del Congrés i exigir amb fermesa" la mesura. Els dos partits independentistes consideren que "els passos fets fins ara són del tot insuficients i no van a la velocitat que requereix la situació".Els republicans i EH Bildu "valoren positivament que el govern assumeixi finalment mitjançant un decret la paralització de tots els desnonaments durant la pandèmia, gràcies a la pressió de les tres formacions d'esquerres durant les últimes setmanes". Veuen "una bona notícia que el PSOE s'hagi vist obligat a assumir les seves exigències i estigui disposat ara a adoptar certs compromisos en aquest sentit".

