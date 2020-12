Ajuts al sector d'extraescolars i del lleure educatiu a partir de dijous

Altres notícies que et poden interessar

Els departaments d'Educació i Treball, Afers Socials i Famílies obriran dijous la convocatòria d'ajuts pel sector de les activitats extraescolars i del lleure educatiu. Les sol·licituds es podran presentar a partir de les 9.00 hores d'aquest dijous i fins a les 20.00 hores de l'11 de desembre.L'objectiu és "pal·liar els perjudicis que la pandèmia ha pogut ocasionar a les entitats, empreses i persones treballadores autònomes amb la finalitat d'afavorir la sostenibilitat econòmica del sector". Educació destinarà una partida inicial, ampliable, de 20 milions d'euros. Segons ha informat la conselleria, totes les entitats, empreses i autònoms que compleixin els requisits i que presentin les sol·licituds dins del termini previst rebran els ajuts.Del total de 20 milions, 500.000 seran per a les activitats de lleure educatiu de cap de setmana, 16.800.000 euros per a activitats extraescolars i de lleure educatiu entre setmana i 2.700.000 per a instal·lacions juvenils.Hi ha tres modalitats d'ajuts segons el tipus de beneficiari. En primer lloc, un ajut per cada centre o agrupament adscrit, en el cas de federacions i coordinadores d'entitats, així com entitats no federades, inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, que fan activitats de cap de setmana. Aquestes rebran 500 euros per entitat.En segon lloc, hi ha un ajut per a autònoms, empreses i altres entitats que fan activitats extraescolars i de lleure educatiu entre setmana. L'ajut és de 3.500 euros per sol·licitant. En tercer lloc, rebran 5.000 euros per sol·licitants les entitats privades titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre de la Direcció General de Joventut.El formulari de sol·licitud estarà disponible a l’ apartat Tràmits del web de la Generalitat i també s'hi podrà accedir des del web del Departament d'Educació . Els sol·licitants hauran d’ emplenar, signar i enviar el formulari electrònic de sol·licitud. La resolució de la prestació es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat.Els sol·licitants dels ajuts hauran de complir els requisits i condicions per a ser beneficiaris, que publica avui el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). Per facilitar la tasca a les persones que vulguin accedir als ajuts, es facilitarà un qüestionari previ per tal que els sol·licitants puguin saber si tenen dret o no als ajuts en funció del seu perfil.

