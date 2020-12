RADAR ESTROPEADO 😵 Dispara el flash aleatoriamente al salir los coches del semáforo



🗺️ Avda. Prat de la Riba, Lleida pic.twitter.com/M1KPYunzhm — SocialDrive (@SocialDrive_es) November 30, 2020

Un radar espatllat a l'avinguda Prat de la Riba de Lleida ha sorprès aquest dilluns a la tarda desenes de conductors. L'aparell ha anat fent fotografies als vehicles que circulaven per sancionar-los.Tot i el seguit d'imatges que s'ha anat fent durant una estona, els conductors que no hagin circulat a més velocitat de la permesa no rebran les multes atès que la Guàrdia Urbana estudia els casos per determinar les sancions que s'han de tramitar. L'avaria ja ha estat resolta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor