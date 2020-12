El poble on 7 de cada 10 veïns han donat positiu per coronavirus

Altres notícies que et poden interessar

El coronavirus s'ha acarnissat especialment amb determinats punts de la geografia estatal. Com és el cas del poble andalús Cuevas del Becerro on 7 de cada 10 dels seus veïns han donat positiu per coronavirus. Així ho mostraven els resultats del tests d'antígens realitzats a 182 persones, i on 130 van donar positiu, segons informa eldiario.es. Aquesta mostra representa el 8,1% de la població de la localitat i s'havien convocat 289 persones. Ara, davant l'alarmant dada, les autoritats andaluses han fet una crida a tots els veïns (un total de 1.589 habitants) perquè es facin una PCR i així conèixer la incidència real de la infecció. És el primer municipi andalús on es demana a tots els seus habitants a fer-se el test.El que més descol·loca als veïns del poble és el fet que, malgrat la forta presència del virus, aquest ha passat de manera silenciosa, ja que la immensa majoria dels positius detectats aquest cap de setmana són asimptomàtics. Des de l'ajuntament reconeixen que "no saben que ha passat". L'alcaldessa, Ana María García, explica que la taxa feia setmanes que estava a l'alça fins a arribar a registrar uns 4.200 casos per cada 100.000 habitants, que la convertien en la de major incidència d'Andalusia.

