La Unesco rebutja considerar els toros com a Patrimoni de la Humanitat

La Unesco ha rebutjat per qüestions de forma una sol·licitud de l’Associació Internacional de Tauromàquia (AIT), on es demanava que els toros fossin considerats Patrimoni Immaterial de la Humanitat. L’entitat ha descartat la proposta en tractar-se d’una simple carta sense cap expedient raonat d’arguments que avali la petició, i sense el suport al darrere de cap estat, segons publica El País Diverses personalitats i organitzacions havien impulsat una campanya a les xarxes socials contra la petició, amb l’etiqueta #NoTauromaquiaEnLaUnesco. Segons el rotatiu, no es tracta d’una negativa concloent per a què els toros siguin admesos com a candidats a Patrimoni Cultural, sinó que és només un rebuig a una sol·licitud privada formulada indegudament, segons els requisits exigits per la Unesco.A la carta, l’AIT demana la inclusió de la festa dels toros com a Patrimoni Immaterial mitjançant la seva inscripció el la llista urgent de salvaguarda, camí utilitzat excepcionalment i només en els casos que la tradició que es vol destacar estigui en perill d’extinció. No sembla que sigui aquest el cas de la tauromàquia.

