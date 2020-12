L'assaig d'una vacuna contra el VIH busca voluntaris

La Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses (FLS) està buscant voluntaris per un assaig clínic de la vacuna contra el VIH , en col·laboració amb Barcelona Checkpoint. Es tracta d'un estudi internacional que ja està en fase 3, i per tant vol comprovar l'eficàcia d'una vacuna tipus preventiu segons ha informat la FLS, en un comunicat aquest dilluns.A Catalunya, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona és un dels que participa. El seu personal serà l'encarregat d'administrar la vacuna als voluntaris, i el seguiment mèdic el farà BCN Checkpoint.El perfil que es busca és d'homes d'entre 18 i 60 anys que mantinguin relacions sexuals sigui amb altres homes, o bé amb persones trans. A més, no han de tenir el VIH ni estar prenent profilaxis preexposició (PrEP) o plantejar-se fer-ho pròximament. La seva disponibilitat per poder participar en l'estudi haurà de ser de 30 mesos.Els interessats poden apuntar-se al formulari de la web, i seran contactats pel personal de la fundació.Aquest dimarts és 1 de desembre, el Dia Internacional contra la sida. El VIH el 2019 va causar la mort de 690.000 persones, i per a conscienciar a la població sobre la malaltia la FLS ha engegat una campanya sota el lema #laltrapandemia.

