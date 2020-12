Interior assumeix una sortida «important» de vehicles el dijous per evitar el confinament

Altres notícies que et poden interessar

El conseller d’Interior, Miquel Sàmper, ha assegurat que no es modificaran les condicions del confinament perimetral vigents durant el pont de la Puríssima. Així, des de les sis del matí de divendres fins a la mateixa hora de dilluns continuaran les restriccions de mobilitat, que no permeten desplaçar-se d’un municipi a l’altre. Dilluns ja no hi haurà confinament i aleshores els ciutadans es podran moure per tot Catalunya.Samper ha reconegut que preveuen "una sortida important de vehicles" el dijous vinent, de molt gent que anirà a la segona residència, just abans del confinament i per evitar-lo. Tot i això, el conseller ha explicat que el dispositiu de seguretat i les normes de confinament no patiran “cap variació” pel pont.Interior, per tant, assumeix aquesta sortida prematura de vehicles, sobretot de Barcelona, i no la penalitzarà. De totes maneres, Samper ha recordat que el confinament municipal, de divendres a diumenge, s’haurà de complir igualment. O sigui, durant aquests tres dies la gent no es podrà moure i s’haurà de quedar a dins del municipi en el que estigui divendres, ja sigui el de la residència habitual o el de la segona.El sector de la restauració fa dies que demana que l’obertura del confinament s’avanci a divendres, per tal de poder aprofitar el pont, un fet que el Govern a hores d'ara no contempla.

