Així era la primera versió de «Harry Potter i la Pedra Filosofal» que mai va veure la llum

Harry Potter i La Pedra Filosofal va ser la pel·lícula amb la qual es va iniciar tot el món màgic cinematogràfic basat en l'obra de J.K Rowling, donant lloc a set seqüeles i una franquícia spin-off, Animals Fantàstics. La cinta dirigida per Chris Columbus, la quarta més llarga de tota la saga, dura un total de 152 minuts, més de dues hores i mitja, cosa inusual per a una pel·lícula infantil. I això que, en un principi, anava a ser encara més llarga.Ha estat el mateix director qui, en una entrevista amb Collider, ha revelat que el tall inicial de la Pedra Filosofal era d'un total de 172 minuts, gairebé tres hores. I, tot i això, va ser un gran èxit entre els joves durant els visionaments previs a la seva estrena, sent els pares dels nens els que feien notar que era massa llarga per a un públic tan novell. "Per quan vam acabar la pel·lícula i la vam projectar a Chicago, era un signe de bona sort per a nosaltres projectar pel·lícules a Chicago, a l'audiència li va encantar", va explicar Columbus sobre el procés previ a l'estrena de la primera cinta de Harry Potter."El públic simplement va devorar la pel·lícula. En aquest moment durava 2 hores i 50 minuts, i els nens van pensar que era massa curta i els seus pares que era massa llarga". I què va passar amb els 20 minuts que van ser retallats del metratge original de la pedra filosofal? En primer lloc, es va llançar una versió estesa amb 7 minuts addicionals en DVD i Blu-Ray. La resta de les escenes es poden trobar per fragments en el contingut extra d'aquestes edicions per al mercat domèstic. I, no obstant això, La Pedra Filosofal no és la pel·lícula més llarga de la saga Harry Potter.Aquest honor correspon a la segona entrega, La cambra secreta, també dirigida per Columbus, que tal com relata en l'entrevista es va sentir molt més despreocupat després de l'èxit del seu anterior treball. "Quan la primera pel·lícula va ser un èxit, vaig poder divertir-me molt més a La cambra secreta", va explicar el cineasta. "Va ser com el dia i la nit, perquè llavors realment podia deixar-me anar una mica i plasmar una mica més del meu estil particular per al film", va afegir abans d'explicar com a partir de la primera cinta els joves actors es van començar a deixar anar enfront de les càmeres. "Al principi somreien com si estiguessin en un tràngol. És una cosa que vam haver de superar", va sentenciar.

