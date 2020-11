Unes 400 persones es manifesten a Vilafranca per denunciar la «farsa» de la condemna a Adrián Sas

"Davant d'aquest nou atac i intent de fer-nos claudicar en la lluita, hem de fer que aquesta sentència no ens ompli de tristor, sinó de ràbia", ha afirmat Sas abans d'iniciar la manifestació d'aquest vespre, on ha encoratjat els assistents a "no fer cap pas enrere, sinó endavant". Sas ha acusat els poders polítics i judicials de voler "deslegitimar" la lluita obrera i ha advertit que es persistiran amb les protestes als carrers. "També ens trobaran a les urnes, que és l'únic que els importa per mantenir el seu seient i estatus", ha afegit.Sas ha retret de nou al Govern que mantingués l'acusació particular contra ell, amb peticions de presó que sumaven 5 anys i mig. Al mateix temps, ha carregat especialment contra el testimoni del comandament dels Mossos d'Esquadra Jordi Arasa, tot recordant que va ser condemnat a dos anys i quatre mesos de presó pel desallotjament de l'acampada del 15-M.De la seva banda, la germana de l’Adrian, Paloma Sas, ha mostrat l’acompanyament com a portaveu del grup de suport Sas Absolució. En el seu discurs, ha considerat el seu germà “un represaliat” per part dels Mossos d’Esquadra, de la fiscalia i de la Generalitat, destacant el fet que la sentència s’ha emès set dies després del judici. “Estareu d'acord amb mi que una sentència que triga quatre dies hàbils en arribar és una sentència premeditada i política”, ha assenyalat.L'Ajuntament de Vilafranca ha tornat a reclamar a la Generalitat que es retiri com a acusació en el procés judicial contra el jove i ha expressat i refermat la solidaritat del consistori amb ell i amb la seva família "per tot el patiment i els danys que es deriven de la situació de judicialització que estan vivint".En aquest sentit ha expressat en un comunicat el convenciment que la identificació de Sas no va ser "clara", ha lamentat que "moltes" d'aquestes mobilitzacions "han acabat amb detencions i denúncies" i ha recorda que el jove ha manifestat "en tot moment" que no va agredir ningú.