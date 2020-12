Women Make Film

director i historiador Mark Cousins, qui vesteix tot un realitza al difícil camí que ha recorregut la dona al llarg dels anys perquè la seva tasca com a cineastes -a tots els nivells, no només com a actrius- tingui tot el reconeixement que es mereixen.

Alien Worlds

les lleis de la vida a la Terra? La trama busca combinar fets científics i de ficció per imaginar com seria la vida extraterrestre en altres planetes.

Dime quien soy

Des de l'alçament franquista fins a l'alliberament de Berlín ; passant per l'auge comunista al Moscou de Stalin, la barbàrie de la Varsòvia dels guetos... Una megaproducció de Movistar protagonitzada per Irene Escolar i la participació d'actors de tots els països, també Oriol Pla.

Chambre 2806: L'affaire DSK

el polític francès Dominique Strauss - Kahn el 2011, quan en la cima de la seva carrera es va veure implicat en un cas d'assetjament



Euphoria: Especial (HBO) - 7 de desembre

sexual. Repassa totes les proves, els testimonis, quin cop polític, social i personal va suposar.

Episodis especials d'una de les sèries dels últims anys. La producció d'HBO tornarà amb Zendaya com a protagonista exactament al mateix lloc on finalitzava la primera temporada, a l'estació de tren on la Rue s'acomiada. Episodis especials d'una de les sèries dels últims anys. La producció d'HBO tornarà amb Zendaya com a protagonista exactament al mateix lloc on finalitzava la primera temporada, a l'estació de tren on la Rue s'acomiada.

Shameless

El desorden que dejas

The Investigation

d'avança r sota la pressió d'un fiscal que necessita proves per construir un cas sòlid, uns pares a la recerca de respostes i uns mitjans de comunicació famolencs de titulars.

The Wilds

Un grup d'adolescents de diferents orígens han de lluitar per la supervivència després que un accident d'avió les deixi encallades en una illa deserta. Una versió adolescent de Lost, amb una trama molt més enfocada en la situació dramàtica que en la ciència-ficció.

Manhunt

Producció policial britànica d'alt nivell. A l'agost de 2004 la policia britànica troba el cos sense vida d'una jove francesa, Amélie Delagrange . L'inspector Colin Sutton és nomenat oficial a l càrrec de la investigació . Es trobarà amb molts problemes inusuals: no hi ha forenses , motius, ni testimonis del crim.

Tin Star

Tim Roth protagonitza aquesta sèrie sobre un antic detectiu britànic que, buscant una vida més tranquil·la amb la seva família , ha estat nomenat cap de policia d'un petit poble de les muntanyes de Canadà. Movistar estrena la tercera i última temporada.

El Cid

La història té lloc al segle XI , una de les èpoques més fascinants de la història d'Espanya, on cristians , àrabs i jueus van conviure a la Península Ibèrica.

On Pointe

Explica com funciona la School of American Ballet de Nova York , mostrant la vida dels estudiants i com aquests persegueixen els seus somnis durant tota una temporada.

Your Honor

Thriller d'impecable producció de Showtime (amb HBO distribuïnt) i amb Bryan Cranston de protagonista . Quan el fill d'un respectat jutge de Nova Orleans es veu involucrat en un atropellament i fuga, el pla del seu pare perquè ningú s'assabenti conduirà a un joc d'alt risc ple de mentides , enganys i decisions impossibles.

The Singapore Grip

Explica la història d'una família britànica , els Blackett , que controlen una de les empreses comercials líders en el Singapur de l'era colonial. Tom Vaughan , el seu director , va ser un dels responsables de l'èxit de la sèrie britànica Press , sobre els mitjans de comunicació .

Bridgerton

La sèrie comença amb Daphne Bridgerton , la filla gran de la poderosa família Bridgerton , en el seu debut en el competitiu mercat matrimonial de la Regència londinenca.

Física o química: El reencuentro

Seqüela en format minisèrie de la mítica Física o Química , la popular sèrie ambientada en el col·legi Zurbarán que es va emetre entre els anys 2008 i 2011 i va ser un èxit absolut entre els adolescents. Han passat els anys , i ara els alumnes i professors de l'escola Zurbarán es reuneixen amb motiu de les noces de Yoli. Hi trobarem la gran majoria del seu repartiment original -amb excepcions sonades com Úrsula Corberó-.

Chilling Adventures of Sabrina: Part 4

El 2020 és un dels anys més intensos del segle XX. En plena pandèmia de coronavirus i en un confinament domiciliari que va durar mesos, les plataformes de contingut en streaming van signar rècords històrics de visualitzacions, estrenes i noves subscripcions. Nous formats, noves maratons, nous personatges i històries van omplir les cases de tot Catalunya i tot el món.Aquest desembre, doncs, és un dels més especials per a Netflix, HBO, Filmin, Amazon, Disney Plus, Movistar Plus i la resta de plataformes. Aquestes són les millors produccions que aterren durant l'últim mes de l'any.Una sèrie documental creada pelSèrie documental que aplica una premissa divertida: Com seria la vida en altres planetes si féssim servir com a baseAdaptació de l'obra literaràia de Julia Navarro que, a través de la història de l'Amèlia, s'endinsarà en els moments més importants de la història del segle XX arreu d'Europa.Sèrie documental sobre l'escàndol que va protagonitzarAterra l'onzena i última temporada d'una de les sitcoms més mítiques i més estimades pel públic durant l'última dècada. Les últimes aventures de la família Gallagher prometen emocions fins a l'últim episodi.Bárbara Lennie, Inma Cuesta, Tamar Novas, Arón Piper i Roberto Enríquez protagonitzen aquesta minisèrie de Netflix on aborden l'assetjament escolar a dues professores en un remot institut d'un poble.Minisèrie de producció danesa que relata la investigació policial d'una periodista sueca que s'embarca en un submarí per entrevistar el comandant i els membres de la tripulació. Un detectiu hauràJaime Lorente, Carlos Bardem i Elia Galera protagonitzen aquesta sèrie dirigida per José Velasco sobre la vida d'El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar.Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page i Golda Rosheuvel són els intèrprets protagonistes d'aquesta sèrie dramàtica d'època que presenta els problemes i les divisions d'una família adinerada, els Bridgerton.L'últim dia de l'any 2020 arribarà a Netflix la quarta i última temporada de les aventures màgiques de la versió de Sabrina que va presentar la plataforma el 2018. La trama és un incògnit i la seva estrena és de les més esperades de l'últim mes de l'any.

