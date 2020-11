Així hem de celebrar aquest Nadal, segons l'OMS

Altres notícies que et poden interessar

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha recomanat a la població evitar reunions amb diferents famílies durant les festes de Nadal, així com anar a centres comercials "abarrotats".En roda de premsa, Tedros ha destacat que per primera vegada la setmana passada es van reduir els casos de contagi de coronavirus des del setembre, especialment gràcies a la disminució de la transmissió del virus a Europa. Tot i això, el director general de l'OMS ha avisat que aquesta reducció de les infeccions es pot perdre "ràpidament", sobretot si es té en compte que pròximament molts països celebraran les festes nadalenques."Tots volem estar al costat de les persones que estimem durant els períodes festius. Però estar amb la família i els amics no val la pena si els posem a ells, o a nosaltres mateixos, en risc de contagi", ha recalcat Tedros. Per això, el dirigent de l'organisme de Nacions Unides ha instat els ciutadans a seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries dels seus països de cara al Nadal, si bé ha aconsellat que, en la mesura que sigui possible, se celebri sempre entre les persones que viuen en el mateix domicili.En el cas en que la reunió es produeixi amb persones de fora de l'habitatge, el director general de l'OMS ha recomanat reunir-se a l'aire lliure, fer servir mascareta i mantenir la distància de seguretat. A més, ha subratllat la importància de prioritzar les compres per internet o anar a les botigues i centres comercials en horaris menys concorreguts.En el cas que es viatgi, Tedros ha insistit en la necessitat de portar mascareta, mantenir la distància de seguretat, portar desinfectant de mans o rentar-se-les freqüentment amb aigua i sabó, i no emprendre el viatge en el cas de trobar-se malament."Si no pot celebrar amb normalitat el Nadal aquest any, feu un pla per celebrar-lo quan sigui segur. La pandèmia acabarà i tots tenim un paper per fer-ho", insisteix Tedros, que destaca l'avenç en el desenvolupament de les vacunes. "Hem de conservar l'esperança i la solidaritat", ha conclòs.

