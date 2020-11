És segura i eficient una vacuna feta en un any quan normalment es pot trigar 10 cops més?

Altres notícies que et poden interessar

La rapidesa amb què s'estan elaborant diverses vacunes contra el coronavirus està generant a la vegada esperança i temor entre la ciutadania. Una majoria dels catalans no tenen clar que se la posin un cop en tinguin l'oportunitat, malgrat que n'hi ha que ja demanen permís per ser subministrades a Europa i que es calcula que Catalunya tingui 900.000 dosis el primer trimestre de l'any vinent . És segura i eficaç una vacuna que haurà estat descoberta en un any, quan normalment aquest procés triga entre cinc i deu anys, o fins i tot més?La universitat nord-americana Johns Hopkins assegura que sí i, per convèncer la població que no ha de témer res, ha elaborat un interactiu en què compara com és el procés tradicional de confecció d'una vacuna i com n'és un d'accelerat com l'actual. Aquest exposa, fase per fase, com evoluciona l'estudi i verificació de la vacuna i com s'ho han fet les empreses que ja es troben a punt de rebre el certificat final per reduir els terminis amb fórmules que, segons la universitat, no comprometen "la seguretat de les vacunes i la integritat científica o ètica".Algunes de les claus que assenyalen és que les farmacèutiques, a diferència del que es fa normalment, no s'han esperat a enllestir les proves d'una fase per passar a la següent, sinó que algunes d'aquestes s'han fet en paral·lel. Així mateix, la situació de pandèmia permetria valorar amb més facilitat la capacitat d'immunitat de les persones que van rebre la prova de la vacuna real i el placebo que en un estudi clínic aïllat.Finalment, les empreses haurien començat a produir dosis de vacuna abans de rebre totes les confirmacions, assumint un risc financer pel fet que, si les proves no donaven els resultats esperats, haurien de ser destruïdes. En l'interactiu de la Johns Hopkins, en tot cas, es pot observar com es faria cadascun d'aquesta passos de forma normal i com s'ha fet en aquest cas, per entendre millor com s'han reduït tant els terminis sense comprometre la salut de qui ha de rebre la vacuna.Igualment, és una bona eina per conèixer el procés d'elaboració d'una vacuna, des dels assaigs preclínics fins a la seva aprovació, fabricació i seguiment posterior, passant per les tres fases de proves en humans, primer en grups reduïts d'una o diverses desenes, després en un nombre més gran de diversos centenars i, finalment, en milers de persones, algunes de les quals reben una dosi de placebo.

