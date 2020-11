Laura Vilagrà serà la número dos d'Aragonès el 14-F

Laura Vilagrà torna a la primera línia política. I ho fa per ser la número dos de Pere Aragonès a la llista de les eleccions del 14-F. L'executiva d'ERC l'ha proposada aquest dilluns per fer tàndem amb el coordinador general del partit i vicepresident en funcions de president de la Generalitat.Vilagrà va ser alcaldessa de Santpedor entre 2003 i 2015, diputada al Parlament entre 2006 i 2011 i ha estat la gerent de la Fundació tutelar Ampans del tercer sector. Segons que ha explicat el partit, la tria de Vilagrà busca "reforçar el perfil de gestió pensant en el futur Govern de la Generalitat que haurà de fer front de ben segur a una situació econòmica i social complexa després de la pandèmia de la Covid".Vilagrà és experta en la direcció i gestió d'equips i aportarà, segons el partit, "coneixement" en el tercer sector vinculat a l’àmbit social i d’inserció laboral i en les institucions públiques. Amb la tria ERC aposta també per "un valor segur del partit", on hi té una llarga trajectòria i coneix a fons la seva estructura territorial.Vilagrà (Santpedor, 1976) és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat Autònoma de Barcelona i té un màster en Direcció Pública a ESADE. Va ser alcaldessa de Santpedor entre 2003 i 2015 i diputada al Parlament de Catalunya entre el 2006 i el 2011. Del 2016 i fins a l’aplicació de l’article 155, va ser la delegada del Govern a la Catalunya Central i va estar implicada en l'organització de l'1-O.Un cop cessada, després de les eleccions del 21-D es va allunyar de la política. Així, va assumir el càrrec de gerent de la Fundació Tutelar Santa Maria de Comabella (AMPANS), una entitat del tercer sector en l'àmbit de la discapacitat. Una feina que, segons que ha explicat ERC, ha compaginat amb la tasca de formadora externa de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques. També és gerent del Consell Comarcal del Bages. El consell nacional del partit es reunirà el 12 de desembre per ratificar les llistes de les quatre demarcacions per les eleccions del 14 de febrer.

