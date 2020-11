Bad Gyal farà un concert en streaming amb tecnologia 5G

La cantant catalana Bad Gyal oferirà un concert gratuït, sense públic presencial i en 'streaming' amb tecnologia 5G el 16 de desembre, en el marc dels Vodafone yu Music Shows, segons ha anunciat la companyia de telecomunicacions.Bad Gyal actuarà en aquesta iniciativa després que fa unes setmanes ho fes Rels B., en un concert que va ser seguit per 300.000 persones en directe a l'Estat i per més d'1,2 milions en les 48 hores posteriors durant les quals va estar disponible a les xarxes socials, segons xifres que aporta l'empresa.Com aleshores, les persones que segueixin l'actuació podran enviar preguntes a Bad Gyal via Twitter perquè les contesti abans del concert i podran triar l'última cançó de l'espectacle.

