La recomanació d'Oriol Mitjà als ciutadans de cara als propers dies

#JoEmTesto per protegir els altres



Salut està fent els deures i els ciutadans també hem contribuir. Hem de ser #solidaris.



Mireu el llistat 👇

Si fan detecció de Covid al vostre municipi és important que aviseu als veïns i que us testegeu.https://t.co/jFnTmTOyjd — Oriol Mitjà (@oriolmitja) November 30, 2020

Oriol Mitjà ha aplaudit per segona vegada en pocs dies la nova estratègia de Salut -departament al qual ha criticat amb duresa repetidament- pel que fa al desenvolupament de tests massius per tot Catalunya.Els cribratges poblacionals s'han posat en marxa aquest dilluns en municipis amb el risc més alt de rebrot. Així, Mitjà exposa que "els ciutadans també hem de contribuir" a frenar el coronavirus ara que "Salut està fent els deures".Per l'investigador, cal un gest per part de tothom que ajudaria a fer més efectius els cribratges: "Si fan detecció de Covid al vostre municipi és important que aviseu als veïns i que us testegeu", ha manifestat en un tuit.En aquesta línia, aquest mateix dilluns Mitjà ha assegurat que "hem de ser molt solidaris" i ha demanat un altre esforç a la gent de cara a Nadal: "No s'han de fer els grans sopars de Nadal en els que s'ajuntin massa bombolles", ha indicat.

