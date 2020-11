VÍDEO Desapareix el misteriós monòlit com el de la pel·lícula «2001» trobat als EUA

John McCracken , un autor nord-americà que va viure durant un temps en el veí estat de Nou Mèxic i va morir el 2011. El The New York Times recull el testimoni del fill de l'artista, on explica un record seu d' una nit de maig de 2020 : " Estàvem fora mirant les estrelles i va dir alguna cosa en el sentit que li agradaria deixar la seva obra en llocs remots per fora descoberta posteriorment ". L'únic que ha quedat és un triangle de vidre i el forat de l'estructura de 3,5 metres.

El monòlit va ser descobert entre unes roques el dimecres 18 de novembre quan Hutchings i l'equip de Vida Silvestre sobrevolaven la zona del desert. "Un dels biòlegs ho va veure per casualitat i vam volar directament sobre ell", continua el pilot. "Estàvem pensant, és una cosa que la NASA va posar aquí? Una cosa per rebotar els satèl·lits?". En 2001: Una odissea de l'espai, el monòlit metàl·lic simbolitza l'evolució de la pensada, apareixent en moments crucials per a proporcionar una consciència superior als éssers que ho contemplen.



Quan els simis troben l'estructura al començament de la cinta, es dóna a entendre que els atorga l'habilitat d'usar ossos com armes. Més tard, quan és descobert per la humanitat a la Lluna, les propietats del monòlit permeten l'ésser humà dur a terme importants avenços en el camp de la intel·ligència artificial. De moment, es desconeix la procedència d'aquest estrany monòlit, que The Guardian ha comparat amb les escultures de l'artista John McCracken.

Sorpresa majúscula als Estats Units. La setmana passada va aparèixer al desert de Utah de manera misteriosa un monòlit platejat idèntic al de la pel·lícula 2001: Una Odissea a l'Espai. La troballa la van fer diversos tècnics del Departament de Seguretat Pública i la Divisió de Recursos de Vida Silvestre de Utah van informar que un estrany monòlit, de més de tres metres d'altura, s'havia albirat en un desert. La ubicació concreta, donada la seva similitud amb l'aparegut a l'emblemàtica seqüència de 2001: Una odissea de l'espai no va ser revelada per evitar que els fans acudeixin a veure-ho. Ara, però, ha desaparegut. Sense deixar rastre.Les autoritats han obert una investigació però diversos aficionats al misteri han relacionat l'obra amb l'escultorEl pilot d'helicòpter Bret Hutchings li va dir a l'emissora KSL-TV de Salt Lake City que la construcció semblava plantada aquí a posta per un entusiasta seguidor de la feina de Kubrick, cosa que va ser corroborat per l'equip de Vida Silvestre després datar l'antiguitat del monòlit. Estàvem fent broma sobre si un desapareix sobtadament, la resta de nosaltres fugiríem espantats", va assegurar Hutchings al·ludint a l'escena de la pel·lícula." "Això ha estat el més estrany que he trobat en tots els meus anys de vol".

