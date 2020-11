Oriol Mitjà revela «la solució que controlaria la pandèmia»

"Voldria que el test d’antígens es vengués a les farmàcies. Seria la solució que donaria tranquil·litat i controlaria la pandèmia." @oriolmitja, infectòleg @hgermanstrias #PlantaBaixaTV3



Oriol Mitjà, molt crític amb Salut per la seva gestió de la pandèmia del coronavirus, ha admès que ara el departament sí que "està fent els deures" i ha demanat que, per tant, "els ciutadans també hem de complir i ser molt solidaris".Les paraules de Mitjà fan referència a l'augment de proves d'antígens, si bé encara creu que és insuficient i que s'haurien de fer a les farmàcies: "Crec que no ho estem fent perquè som lents, però que ho acabarem fent". Després de reconèixer que no es podrien fer-se a casa per la normativa europea i de les mateixes empreses que fabriquen els tests, Mitjà espera que les farmàcies "estableixin una xarxa de testeig".Amb tot, Mitjà s'ha mostrat molt contundent sobre les virtuts de la venda de tests a les farmàcies: "Seria la solució que donaria tranquil·litat i controlaria la pandèmia molt bé", ha afirmat. Encara sobre aquestes proves ràpides, l'epidemiòleg ha defensat les seves paraules sobre la gestió d'Ayuso: "Mai he dit que l'estratègia global de Madrid fos millor que la de Catalunya, jo he defensat l'estratègia de testeig d'antígens que fan".En la mateixa entrevista, Mitjà ha posat sobre la taula una altra eina per controlar la pandèmia: "La utilització de les noves tecnologies ha estat positiva, fem bé d'importar-la al nostre país com està fent ara el doctor Argimon", ha celebrat.

