Les paperetes i els sobres del 14-F es podran descarregar i imprimir a casa

La Junta Electoral Central ha autoritzat, a proposta de la conselleria d'Exteriors i Relacions Institucionals de la Generalitat, responsable dels procesos electorals, l’homologació de butlletes i sobres electorals descarregables des d’internet per a les eleccions del 14 de febrer.D'aquesta manera, ha indicat la conselleria que comanda Bernat Solé, es podria fomentar dur el vot preparat des de casa i, per tant, minimitzar el risc de contagi als col·legis electorals davant la incidència del coronavirus.La JEC també ha avalat que les persones amb discapacitat visual puguin rebre a casa les butlletes electorals en braille. La conselleria ja va posar en marxa fa uns dies, també d'acord amb la Junta Electoral, el mecanisme per garantir que es pugui votar per correu sense haver de sortir de casa. És a dir, que es pugui fer sense haver de passar per una oficina de correus a fer el tràmit. Ara només era possible mitjançant acta notarial.El que no podrà fer la Generalitat, malgrat que ho voldria, és impulsar el vot electrònic, ja que la llei electoral no ho permet i no n'hi ha una de pròpia catalana que ho avali.

