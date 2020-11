Un entrenador de Castelló, condemnat a 15 anys de presó per abusar sexualment tres gimnastes menors

La Secció Primera de l'Audiència de Castelló ha condemnat a penes que sumen 15 anys i mig de presó a un antic entrenador i conserge del poliesportiu municipal d'una localitat de la província per abusar sexualment de forma continuada de tres gimnastes menors d'edat.La sentència imposa també a l'acusat l'obligació d'indemnitzar a les tres víctimes amb un total de 16.000 euros en concepte de danys morals: 8.000 a una d'elles i 4.000 a cadascuna de les dues restants, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).La sala assenyala com a responsable civil subsidiari del pagament d'aquestes quantitats al club de gimnàstica a què pertanyia l'acusat i a l'ajuntament propietari del poliesportiu on desenvolupava la seva tasca. El tribunal l'absol a canvi de dos delictes d'abusos sexuals contra altres tantes noies per haver prescrit, així com de tres delictes contra la integritat moral. Els magistrats han declarat provat que dirigia aquests entrenaments "de manera dura i exigent, portant les menors al límit", a les quals insultava o menyspreava o bé castigava amb repetició d'exercicis físics severs.Així mateix, la sentència considera acreditat que va sotmetre entre els anys 2005 i 2017 a cinc de les víctimes a les quals entrenava, d'edats compreses llavors entre els 6 i els 19 anys, a abusos sexuals de forma continuada.