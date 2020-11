Una jugadora es nega a homenatjar Maradona: «Amb els meus ideals feministes no podia»

⚽ @DapenaPau_3, jugadora del Viajes InterRías FF, es va negar a homenatjar Maradona en el partit d’aquest cap de setmana: "El minut de silenci anava en contra de tots els meus ideals." #PlantaBaixaTV3



▶ https://t.co/h96168ISV7 pic.twitter.com/3sADx0RqfK — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) November 30, 2020

El partit entre el Viajes InterRías i el Deportivo Abanca s'ha fet viral pel gest de Paula Dapena, jugadora del primer equip, durant el minut de silenci d'homenatge a Diego Armando Maradona, mort la setmana passada.Amb els dos equips posats de costat i respectant el minut de silenci, Dapena, de 24 anys, va decidir asseure's d'esquena a la resta com a protesta contra l'homenatge a l'astre argentí. Segons ha explicat la jugadora, "amb els meus ideals feministes no podia".La futbolista ha criticat durament la figura de Maradona, ja que tot i reconèixer el seu llegat futbolístic, creu que "no se li poden perdonar totes les barbaritats que va cometre fora del camp". De fet, l'ha titllat de "violador, pedòfil, putero i maltractador" al portal PontevedraViva En una entrevista al Planta Baixa de TV3, Dapena ha explicat que van comentar-li que hi hauria el minut de silenci quan era a l'autobús i va ser llavors quan va pensar en protestar, si bé va decidir fer aquest gest al mateix moment de sortir la gespa en un partit que, el seu equip, acabaria perdent 10-0.

