El govern britànic exigeix a Netflix que deixi clar que «The Crown» és ficció

La quarta temporada de The Crown, la sèrie que repassa el regnat d'Elisabet II i s'endinsa en els secrets de la família reial britànica, segueix generant polèmica. L'arribada de personatges tan mediàtics com Margaret Thatcher i, especialment, de Diana de Gal·les, unida a certs passatges molt controvertits ha creat polèmica no només a Buckingham, sinó també en alguns sectors de la classe política britànica.Tal és així que el Govern del Regne Unit ha pres cartes en l'assumpte i ha demanat a Netflix que inclogui l'inici de cada capítol un avís deixant clar que The Crown és una obra de ficció. Ha estat el secretari de Cultura, Oliver Dowden, qui en nom de Govern encapçalat per Boris Johnson ha sol·licitat formalment al servei de streaming que a l'inici de cada un dels capítols de la sèrie s'inclogui un advertiment per als espectadors que especifiqui que, a tot i estar inspirada en fets reals, la producció de Peter Morgan és una obra de ficció per evitar confondre el públic més jove.En declaracions concedides al Daily Mail, Dowden es refereix a la sèrie de com "una obra de ficció bellament produïda" i assegura que "Netflix hauria de deixar molt clar que és només això". "Sense això, em temo que una generació d'espectadors que no va viure aquests fets pot confondre la ficció amb la realitat", afirma el secretari de Cultura que, segons la publicació britànica, en els pròxims dies escriurà al gegant del streaming per sol·licitar formalment que inclogui un avís en aquest sentit a l'inici de cada episodi.I és que, des de l'entorn de la família reial britànica, continuen les queixes per la forma en què The Crown dibuixa alguns dels capítols recents de la Corona, especialment tot el relatiu a la relació entre el príncep Carles i Lady Di. Una cosa que, segons alguns, té una clara intenció de fer mal a la institució. "És bastant sinistre la forma en què Morgan clarament està usant entreteniment lleuger per impulsar de forma oberta l'agenda republicana i la gent simplement no ho veu. Estan sent manipulats", denuncien des de l'entorn de Carlos.