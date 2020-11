Aigües de Barcelona assegura haver regularitzat la meitat de les factures afectades pel decret de l'AMB

Aigües de Barcelona anuncia que ja ha regularitzat la meitat de les factures afectades pel decret 657/2020 de l'AMB. En un comunicat, la companyia explica que la regularització s'està incloent de forma automàtica a les factures emeses des de l'11 de novembre.Arran de la pandèmia, l'empresa no va poder fer les lectures físiques dels comptadors de l'aigua i va optar per aplicar lectures estimades basant-se en els consums de l'any anterior, que eren inferiors.Un cop es va restablir la normalitat, Aigües de Barcelona va carregar el sobreconsum en una única factura, provocant un encariment "enorme" del cost de l'aigua, tal com va denunciar l'Ajuntament de Barcelona. Aquesta regularització va afectar 340.000 famílies i va suposar un sobrecost de gairebé set milions i mig d'euros.En el comunicat d'Aigües de Barcelona, l'empresa especifica que l'increment mitjà del consum d'aigua en l'àmbit domèstic va ser d'un 9,6% interanual durant els primers mesos d'estat d'alarma.

