Fins a 19 nous cribratges massius a Barcelona i la Catalunya Central

El Departament de Salut ha anunciat fins a 19 nous cribratges massius, repartits entre Barcelona i 18 municipis de la Catalunya Central i que començaran a partir d'aquest dimarts. Concretament, Manresa, Berga, Vic, Igualada, Solsona, Sant Fruitós, Puig-Reig, Gironella, Moià, Santa Margarida de Montbui, Roda de Ter, Manlleu, Artés, Sallent, Navàs, Navacles, Santpedor i Torelló.Tots els cribratges començaran aquest dimarts i a Barcelona es faran en espais de Salut, de l’Ajuntament de Barcelona i de la Universitat de Barcelona. Les proves es faran al Raval, Guinardó, La Salut, Sagrada Família, Navas, Congrés i Els Indians, Camp de l'Arpa, Porta, Roquetes, Turó de la Peira i La Teixonera.Tant a Barcelona com a la Catalunya Central estan cridades a sotmetre's al cribratge qualsevol persona més gran de 16 anys asimptomàtica que no hagi passat la malaltia. A la Catalunya Central, la prova serà un test antigènic ràpid. Aquí es poden consultar les ubicacions i dates dels cribratges a la Catalunya central i aquí els de Barcelona ciutat.En roda de premsa aquest dilluns, la consellera de Salut, Alba Vergés, i el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, han defensat l'eina dels cribratges massius per disposar de més informació sobre l'evolució de l'epidèmia a Catalunya. Per ara només un 1% de les proves fetes en aquests cribratges arreu de Catalunya han estat positives. Un resultat que Mendioroz considera positiu.

