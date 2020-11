El president de la mesquita belga on va exercir Es-Satty reitera que li va dir que parlava amb el CNI

El president de la mesquita belga on va exercir Abdelbaki Es-Satty ha reiterat que li va dir que parlava amb els serveis secrets espanyols. Es-Satty va treballar a la mesquita Youssef de Diegem entre finals de 2015 i principis de 2016.El president de la mesquita va contactar amb la policia belga perquè es va estranyar amb l'afirmació d'Es-Satty sobre els seus contactes amb el CNI. El responsable de l'oratori ha dit que Es-Satty era salafista i que calia "estar atent als seus discursos". Algun no l'havia convençut."Puc imaginar-me'l en el corrent salafista, sí", ha afirmat. Recorda concretament un discurs del 14 de febrer de 2016, per Sant Valentí, que no li va quadrar. Es-Satty va deixar d'exercir a aquesta mesquita després de no poder acreditar que no tenia antecedents penals.L'acusació particular exercida per l'associació 11-M ha assenyalat una contradicció d'aquest testimoni, ja que ha afirmat que Es-Satty no va dir que el contacte d'imams amb els serveis secrets espanyols fos habitual quan ho havia explicat en una declaració anterior.​​​​​​​​

