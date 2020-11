Salut demana reduir les interaccions: «Si puja la corba, no tindrem Nadal»

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Salut ha evitat aquest dilluns donar detalls sobre quines restriccions s'establiran durant les festes de Nadal i ha volgut posar el focus en el camí que queda per recórrer fins a arribar-hi. "Si la corba puja, no tindrem Nada", ha assegurat el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz.Mendioroz ha assegurat que l'evolució de la situació epidemiològica a Catalunya és bona però que encara han de passar uns dies per treure conclusions de les primeres mesures de represa de l'activitat, com l'obertura de bars i restaurants. Tot i així ha volgut llançar un avís. "Hem de ser més curosos, l'epidèmia no ha desaparegut", ha insistit.La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el departament treballa per presentar les mesures restrictives de Nadal "el més aviat possible" però encara no s'ha concretar cap data. Un dels principals interrogants que queden per resoldre és si els infants s'exclouran o no de l'objectiu de limitar les reunions familiars a un màxim de deu persones.Mendioroz ha assegurat que Salut no ha observat cap canvi en la taxa de contagi dels infants. El coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya ha evitat valorar els pros i contres que té Salut sobre la taula en relació als infants i ha insistit en la recomanació de reduir l'activitat nadalenca als grups habituals de convivència. "Si no hi ha interacció amb persones externes, és difícil que el virus entri", ha dit.Vergés i Mendioroz han defensat l'eina dels cribratges massius per disposar de més informació sobre l'evolució de l'epidèmia a Catalunya. Per ara només un 1% de les proves fetes en aquests cribratges arreu de Catalunya han estat positives. Un resultat que Mendioroz considera positiu.Els responsables de Salut tampoc han volgut avançar si el Govern preveu avançar la setmana que ve al següent tram de la fase de represa. Aquesta setmana la Generalitat haurà d'analitzar si les dades d'aquests primers dies després de la reobertura de bars i restaurants permeten o no avançar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor