El president de la mesquita de Ripoll afirma que l'imam tenia «dues cares»

El president de la mesquita Annour de Ripoll, la segona on va exercir d'imam Abdelbaki Es-Satty, ha afirmat que els discursos que feia eren "normals i corrents" i que tenia "dues cares". "Una dins i una fora" de la mesquita, ha dit aquest dilluns al judici dels atemptats de l'agost del 2017 a l'Audiència Nacional."El que ha fet, ho ha fet en secret", ha assegurat el president de l'associació islàmica, que ha dit que mai va veure Es-Satty amb els nois que formaven part de la cèl·lula que va atemptar a Barcelona i Cabrils. El president de l'entitat ha explicat que no van demanar cap certificat a Es-Satty ni van comprovar que no tingués antecedents penals. Remarca que "costa molt" trobar un imam i que a aquest ja el coneixien de l'anterior mesquita on va exercir a Ripoll, l'Elfath.El testimoni ha explicat que els membres de la cèl·lula anaven a la mesquita sobretot els primers mesos en què va obrir, però que els últims mesos previs a l'atemptat ja no se'ls veia gaire. El president de la mesquita Annour diu que els nois no sabien ni escriure el seu nom en àrab ni tenien coneixement de l'Alcorà ni de la pràctica de l'islam. "Quan resaven alguns no ho feien bé", ha dit. Explica que mai hi va veure Driss Oukabir.El secretari de l'associació islàmica Annour ha explicat, en la mateixa línia, que van contractar Es-Satty perquè el coneixien de l'anterior mesquita, només li van demanar el DNI i que no va veure que es reunís mai amb els nois que van atemptar. Ha afirmat que els seus discursos eren "normals". El portaveu de l'associació també ha assegurat que no legitimava la violència a la mesquita. "No permetem aquestes coses", ha dit.El president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ha tornat a demanar separar l'islam dels fets que s'estan jutjant. Guevara ha dit a l'advocat de Driss Oukabir que cal separar en les preguntes el que és la pràctica religiosa de la violència.Guevara també ha considerat impertinent la pregunta de l'acusació particular dels pares del nen de tres anys mort a la Rambla, Xavier Martínez, sobre si la policia va visitar Es-Satty.​​​​​​​​

