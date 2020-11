Grifols es consolida com a líder mundial de plasma amb l'expansió a l'Àfrica i l'Orient Mitjà

Altres notícies que et poden interessar

L'empresa farmacèutica Grifols ha tancat un acord amb el govern d'Egipte, a través de la National Service Projects Organization (NSPO), per desenvolupar el mercat de medicaments plasmàtics al país i a la resta dels territoris de l'Orient Mitjà i d'Àfrica. L'objectiu és impulsar el seu autoabastiment, amb l'obertura de 20 centres de plasma i la construcció d'instal·lacions productives, entre elles una planta de fraccionament.El projecte conjunt, que s'articula a través d'una joint venture participada en el 51% per NSPO i en el 40% per Grifols, implica una inversió total aproximada de 300 milions de dòlars. El projecte permetrà una capacitat inicial per obtenir 600.000 litres de plasma a l'any i reforçar el seu lideratge mundial en aquest sector Amb l'acord, la farmacèutica catalana es converteix en "soci estratègic i de referència del govern egipci i avança en el seu compromís de seguir donant suport als països perquè arribin a majors nivells d'autosuficiència de medicaments plasmàtics en benefici dels pacients", segons ha explicat la companyia en un comunicat Un acord que forma part de l'estratègia de creixement sostenible de Grifols per potenciar l'expansió internacional i augmentar la seva presència a l'Orient Mitjà i l'Àfrica després de consolidar el seu rol als Estats Units i Europa, i d'iniciar també la presència a la Xina.El pacte entre Grifols i el govern egipci preveu la creació d'un consell d'administració amb el mateix nombre de membres per a les dues parts, i amb una llista de temes en què caldrà "consentiment unànime" per ser aprovats.Si bé la inversió total es calcula en uns 300 milions de dòlars, inicialment s'invertiran 20 milions d'euros per a la constitució de la joint venture per donar suport a les operacions immediates.Fins que les plantes de producció no estiguin acabades, i d'acord amb el contracte de fabricació, Grifols garantirà el processament de plasma obtingut a Egipte en productes derivats de plasma per satisfer els necessitats del país a curt termini. En aquest sentit, la farmacèutica assumirà la total supervisió i control sobre la qualitat i seguretat de les operacions per garantir les infraestructures i processos d'acord amb els seus estrictes estàndards de qualitat i seguretat.La previsió és que les instal·lacions siguin validades per l'Agència Europea de Medicaments (EMA) o l'International Quality Plasma Program (IQPP), entre d'altres.Fa unes setmanes, Grifols també va anunciar la construcció d'una nova planta d'immunoglobulines a Lliçà de Vall amb el mateix objectiu de reforçament de la seva hegemonia internacional en la indústria del plasma i duplicar la capacitat de fraccionament de plasma dels 15 milions de litres actuals a 28 milions en només cinc anys.

