Ocupació contra el fons d'inversió Cerberus per negociar l'aturada de desnonaments

El moviment per l'habitatge de Catalunya augmenta la pressió contra el fons d'inversió Cerberus, que té més de 160.000 pisos en propietat a l'Estat espanyol. En el marc de la campanya Guerra a Cerberus, Plataformes d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i sindicats i grups d'habitatge han ocupat aquest dilluns al matí la seu de la immobiliària del fons Haya Real Estate, a l'avinguda Josep Tarradellas de Barcelona, i asseguren que no marxaran fins que Cerberus designi un "interlocutor vàlid" per negociar l'aturada de desnonaments.Sobre les deu del matí una quarantena d'activistes han entrat a l'edifici on Haya Real Estate té la seu però les oficines eren buides. Des d'aleshores estan intentant que Cerberus triï un representant per obrir negociacions i les plataformes, grups i sindicats han programat activitats durant tot el dia a l'avinguda, obligant a tallar el trànsit. A les dotze del migdia, agents de la unitat de mediació dels Mossos d'Esquadra ja havien comparegut per intentar posar fi a l'acció.Ha estat poc després que els activistes fessin la roda de premsa exposant les seves reivindicacions. "Cerberus és un fons voltor especulador, que desnona per després vendre més car. A mi em van desnonar sense alternativa", ha dit Ana María Banegas, afectada pel fons d'inversió.Al seu costat ha comparegut Clàudia Ruscalleda, del Grup d'Habitatge de Sants i exportaveu del primer Congrés d'Habitatge de Catalunya. "Al congrés vam assenyalar els fons voltors com a grans responsables de la situació. Són senyors que no sabem quina cara tenen i juguen amb la vida de la gent", ha denunciat. Ruscalleda ha exigit a Cerberus un "compromís" per aturar desnonaments dels pisos de la seva propietat i ha reclamat al fons que respecti les lleis d'habitatge de Catalunya.Unes lleis que, entre altres coses, obliguen els grans propietaris a oferir lloguers socials a famílies vulnerables abans de desnonar-les. Les lleis aprovades en aquest sentit generen dubtes jurídics per la possible invasió de competències exclusives de l'Estat i ara els jutges de primera instància de Barcelona ha acordat aplicar el darrer decret del Govern de manera "restrictiva", tal com va avançar"Això és només el començament", ha assegurat Maria Antònia Castellana de la PAH de Cardedeu. EL moviment per l'habitatge assegura que està "organitzant" tothom que viu en pisos de Cerberus, tingui problemes per pagar o no i han llançat un avís al fons. "Si se salten la llei, nosaltres reallotjarem afectats en pisos de Cerberus". Dit d'una altra manera, un avís d'ocupació d'habitatges. Ruscalleda ha afirmat també que l'acció d'avui pretén enviar un missatge a la resta de fons que operen a Catalunya.

