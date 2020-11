Quatre detinguts vinculats al crim de la infermera a qui van trobar lligada en un pis de Girona

La DIC dels Mossos a Girona va obrir una investigació que ha culminat aquest dilluns, dos mesos després, amb la detenció de quatre persones per la seva suposada vinculació amb el crim. La investigació es va centrar a reconstruir les últimes hores de vida de la víctima.Segons fonts properes a la investigació, la mort violenta de la dona va tenir lloc el dia abans. L'interior de l'immoble, on hi tenia el domicili i una consulta de podologia, estava regirat però no hi havia indicis que haguessin forçat els accessos.Els investigadors també han pres declaració tant a l'entorn familiar com laboral de la víctima i han analitzat les imatges de les càmeres de videovigilància que hi ha a la zona.Està previst que els detinguts passin a disposició del jutjat d'instrucció 2 de Girona, que porta el cas, dimecres. La investigació està sota secret de sumari.