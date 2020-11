Puigneró es presenta a les primàries de JxCat per un lloc de sortida a la llista

No és hora d'ajornar la independència. És hora de treballar-hi cada dia des de tots els àmbits. Perquè no serem un país social si no som un Estat independent. Per això em presento a la llista de @JuntsXCat al @parlamentcat. Per fer-ho possible quan abans millor. Fem-ho JUNTS. pic.twitter.com/fovnEyvcre — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) November 30, 2020

Degoteig de candidats a la segona fase de les primàries de JxCat, un cop escollida Laura Borràs com a presidenciable . El conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, ha anunciat aquest dilluns al matí que presentava una candidatura perquè les bases l'escullin en un dels llocs de sortida de les llistes electorals del 14-F. Amb una piulada defensa que "no és hora d'ajornar la independència" sinó de "treballar-hi cada dia des de tots els àmbits". "No serem un país social si no som un Estat independent", afegeix.Fins aquest dimecres qualsevol dels més de 5.000 associats a Junts poden presentar la candidatura per a la segona votació de les primàries. Hauran d'aportar un centenar d'avals aquest cap de setmana i la setmana vinent podran començar a demanar el vot dels associats en una votació prevista per als dies 12 i 13 de desembre. S'escullen en primàries els vuit primers llocs de la llista de la circumscripció de Barcelona; els quatre primers de Girona i els tres primers de Lleida i Tarragona.Per Barcelona es postulen també com a candidats Elsa Artadi, portaveu del partit i presidenta del grup municipal de Barcelona; Jaume Alonso Cuevillas, diputat al Congrés; Josep Rius, vicepresident de la formació; Anna Erra, alcaldessa de Vic ; el conseller de Territori, Damià Calvet, derrotat en la votació del candidat efectiu; la portaveu del Govern, Meritxell Budó; i la diputada Aurora Madaula.Resta per conèixer si es presentarà al procés el president de la Cambra de Barcelona, Joan Canadell, que la setmana passada va donar suport a Borràs i va anunciar que s'estava rumiant fer el salt a la política des del partit de Carles Puigdemont. També queda pendent conèixer la posició a les llistes que ocuparà l'expresident i líder de la formació. Segons el reglament, l'executiva podria escollir un associat com a cap de llista encara que no hagi participat en les primàries. Podria optar per encapçalar la llista de Girona o bé la de Barcelona; o optar per tancar la llista, si bé fins ara no s'ha pronunciat en cap sentit.Per Tarragona tot apunta que es postularan Albert Batet, president de JxCat al Parlament; i Eusebi Campdepadrós, secretari primer de la mesa del Parlament; mentre que per Girona han anunciat que competiran per encapçalar la llista la portaveu de JxCat al Parlament, Gemma Geis; i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. A Lleida ha presentat candidatura a les primàries l'alcalde de la Seu d'Urgell, Jordi Fàbrega. Els aspirants tenen fins aquest dimecres per presentar-s'hi i hauran de presentar els avals el cap de setmana.

