Persecució policial a Sant Cugat amb trets i dos agents atropellats

Nou episodi criminal aquesta matinada a Sant Cugat. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 hores quan ha aparegut un cotxe mentre la Policia Local estava atenent un accident de trànsit a l'avinguda Europa, segons han confirmat fonts municipals a. En veure el vehicle, els agents haurien demanat al cotxe que s'aturés per incompliment de les restriccions de mobilitat nocturna arran del toc de queda.El vehicle, però, ha desobeït l'alto policial i ha envestit la parella d'agents municipals que han hagut de llençar-se al terra per evitar ser atropellats. En perdre'ls de vista, s'ha donat l'ordre de cerca del vehicle fugat.Minuts més tard, els cossos policials han localitat el cotxe a Rubí on ha començat una segona persecució. Aquesta vegada, però, el vehicle fugat ha decidit encastar-se contra un cotxe policial, oportunitat que ha aprofitat un agent municipal de Sant Cugat per disparar dos trets a les rodes del vehicle. El cotxe s'ha aturat i s'ha procedit a la detenció de les quatre persones de l'interior, dos homes i dues dones, tots ells de Rubí.A hores d'ara se sospita que el cotxe fos robat i també s'està investigant si la propietària del vehicle va ser agredida. Els detinguts resten a l'espera de passar a disposició judicial aquest mateix dilluns.

