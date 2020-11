La Generalitat obre el període d'inscripcions al registre d'autònoms afectats per la Covid-19

Altres notícies que et poden interessar

La Generalitat ha obert aquest dilluns el període d'inscripcions al registre de treballadors autònoms afectats per la Covid-19. El tràmit, que es podrà dur a terme fins al 7 de desembre, té com a objectiu "facilitar l'accés i simplificat el procediment" per accedir a futures convocatòries d'ajuts extraordinaris, segons ha detallat la mateixa Generalitat.A diferència d'altres convocatòries, l'ordre d'arribada de les sol·licituds d'inscripció no atorga preferència, per tant, la inscripció a la plataforma es pot fer durant tot el termini. Fonts dels departaments de Treball i Economia consultades per l'ACN asseguren que la tramitació de sol·licituds funciona correctament Per poder optar a les ajudes, el registre és un tràmit obligatori.Per poder presentar una sol·licitud, cal estar en situació d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) o a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA de manera ininterrompuda, abans de l'1 d'octubre de 2020. La Generalitat també especifica que el rendiment net de l'activitat dels tres primers trimestres de 2020 no pot superar els 13.125 euros i exclou a les persones treballadores autònomes col·laboradores.Finalment, cal tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil per poder demanar la prestació. En aquest sentit, la Generalitat recomana als autònoms que prèviament es donin d'alta a IdCATMòbil, un mecanisme d'identificació i signatura electrònica que s'utilitza en la majoria de tràmits amb les administracions catalanes.

