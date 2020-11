Els comuns reclamen al PSOE que reformi el delicte de sedició abans de finals d'any

Els comuns censuren que el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, hagi refredat aquest dilluns la possibilitat d'aprovar abans de finals d'any la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió per facilitar la sortida dels presos independentistes. "Discrepem, ens preocupa que continuïn una hora més empresonades quan és viable que puguin sortir", ha assegurat el portaveu de Catalunya en Comú i diputat al Congrés, Joan Mena.El dirigent dels comuns ha assegurat que, per molt que els ministres del PSOE posin el fre, la seva formació manté el "compromís intacte" amb la llibertat dels presos i que, per tant, continua sent "optimista" que es podrà complir amb el calendari previst. I és que el mateix Mena va dir fa 15 dies que considerava que els líders independentistes podrien estar fora de la presó abans de la campanya electoral del 14-F gràcies a la reforma del codi penal o els indults.Però en un esmorzar informatiu a Madrid, el ministre Campo ha admès que el compromís del seu govern és donar llum verda a la reforma abans del 31 de desembre però que no se sentirà "en absolut incomplidor si aquest termini no es compleix i d'aquí poc es fa". A principis de novembre el mateix ministre assegurava que el govern espanyol aprovaria tal reforma "És un compromís de legislatura i es farà", ha promès. Pel que fa als indults ha apuntat que no sap quan estaran resolts, perquè el Ministeri de Justícia "és un mer impulsor" de l'expedient i el Tribunal Suprem té ara sobre la taula l'obligació d'emetre un informe que el seu govern estudiarà. Respecte als indults el ministre ha evitat donar cap detall. "Quan arribi el moment considerarem un a un si són creditors del dret de gràcia", ha dit.Després que ERC hagi anunciat l'acord amb el PSOE per aprovar els pressupostos, els comuns han assenyalat que "no quadra" el paper "responsable" que els republicans estan tenint a escala estatal amb la seva actuació a la Generalitat. És per això que ha emplaçat el partit d'Oriol Junqueras a "emancipar-se de la post-Convergència" perquè aquesta vol "continuar transitant" per la via del bloqueig, que "no porta enlloc".Mena ha defensat que cal avançar cap a acords "progressistes i plurinacionals" i ha tornat a posar sobre la taula que els comuns tenen visions oposades a la de Junts i que, per tant, no podran compartir Govern mai amb ells. Després que el vicepresident Pere Aragonès i que l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell hagin defensat una fórmula de govern amb JxCat, comuns i CUP, Mena no ha volgut pronunciar-se sobre cap fórmula electoral concreta però ha insistit que el seu objectiu és "deixar enrere l'etapa fosca de Convergència".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor