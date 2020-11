El PDECat votarà «sí» als pressupostos a canvi d'inversions a Catalunya

Els quatre diputats del PDECat votaran a favor dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) per al 2021 a canvi d'inversions a Catalunya. L'executiva dels demòcrates ha de ratificar aquest dilluns l'acord a què han arribat els representants del partit a la cambra baixa amb el govern espanyol.Una de les principals contrapartides obtingudes pel partit d'Àngels Chacón és un acord per "salvar la viabilitat de la Universitat Oberta de Catalunya" (UOC), amb l'aval perquè els seus 5.000 professors tinguin condicions laborals similars a la dels professors associats de les universitats catalanes. "Calia salvar una institució vinculada al coneixement", ha argumentat la presidenciable del partit en les eleccions del 14 de febrer, en referència a una universitat amb 80.000 alumnes.L'altre acord del PDECat amb la coalició governamental és una inversió de 240 milions per a la xarxa de Rodalies de Catalunya. El vot dels demòcrates no és decisiu, però reforça la majoria amb què s'aprovaran els comptes públics. Pedro Sánchez ha aconseguit de moment sumar 184 vots a favor, més dels 176 necessaris."Això no vol dir que no deixem de denunciar la repressió. Aquesta pressió la seguirem fent i que ningú pugui pensar que ens n'oblidem. Seguim denunciant les vulneracions de drets i llibertats i seguim exigint una solució a un problema polític", ha afegit Chacón.El suport dels diputats demòcrates als comptes de l'Estat implica la ruptura de la unitat de vot en el grup parlamentari de JxCat al Congrés, liderat per Laura Borràs, presidenciable de Junts als comicis del 14-F . El partit de Carles Puigdemont s'ha mostrat molt crític amb el projecte de pressupostos.Chacón ha remarcat que el PDECat es presentarà en solitari a les eleccions per defensar el seu model de país, descartant tant un acord amb Junts com amb el PNC de Marta Pascal. "Fins ara se'ns havia demanat desaparèixer o diluir-nos, i ens hi neguem", ha assegurat.Sobre la tria de Borràs, que aposta per un pacte de govern entre partits "netament independentistes", Chacón afirma que el "purisme" li fa "por". "No em sona a suma, em sona a exclusió, a posicions absolutes", ha argumentat. A parer de la presidenciable demòcrata, és preferible la via de la "pluralitat" i el "diàleg". "Volem un país independent. Com l'assolim? Què és la confrontació? La concreció s'esvaeix", ha reblat, en una diferenciació nítida del projecte del partit de Puigdemont.

