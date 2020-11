Laporta es postula per presidir el Barça: «Vull unir tot el barcelonisme»

🔵🔴Em presento amb grans dosis d'optimisme i amb voluntat de victòria. Farem que el Barça torni a ser admirat arreu, que l'alegria torni al barcelonisme i que junts toquem la glòria i seguim fent història! #EstimemElBarça



Suma-t’hi: https://t.co/HIZI1ctnXa pic.twitter.com/L5RrUf2oOz — Joan Laporta Estruch🎗 (@JoanLaportaFCB) November 30, 2020

Joan Laporta ha anunciat oficialment el seu retorn a la lluita per la presidència del Barça per un motiu clar: "Ho faig perquè estimo el Barça". Ho ha confirmat en un acte a l'Hospital de Sant Pau, on ha aprofitat per agrair la tasca dels sanitaris i posar en valor "el patrimoni mundial" que representa. També ha recordat que en aquells terrenys hi va jugar el Barça els primers anys del segle XX.L'expresident ha apel·lat a "l'esperit de treball, il·lusió i l'empenta" i ha assegurat que torna per amor "al Barça, la seva afició, la gent, la Masia". Laporta ha defensat ser l'home indicat per liderar una nova etapa en la qual pretén "unir tot el barcelonisme" perquè el seu equip té "la preparació, l'experiència i la determinació que entenc que són necessaris per fer els canvis".En aquest sentit, Laporta sosté que es presenta "perquè tenim un pla per tornar el Barça a la primera línia futbolística mundial", i aquest pla "es diu treballar, treballar i treballar". L'expresident explica que "el Barça és un sentiment, i treballarem per tornar l'alegria a tots els culers. Socis, penyes, aficionats... Ells són els que donen sentit a l'entitat i que l'han fet ser el que és". En aquest punt, Laporta ha recordat "l'enyorat Johan Cruyff. Ell va fer una revolució cultural i esportiva. Gràcies a ell vam fer nostres paraules com títols i campions. Per mi, ens va fer guanyadors i ens va ensenyar el gust pel bon futbol".Tot i això, s'ha presentat com a una garantia d'unitat: "Vull unir tot el barcelonisme, és el moment d'anar tot junts per empènyer l'equip cap a aconseguir la glòria. Ho hem de fer sense mirar enrere, sense retrets". Laporta ha insistit que "hem de defensar els valors tradicionals i intentar respectar al mateix temps la forma de pensar dels aficionats que hi ha per tot el món. A dins el Barça que proposo hi cap tothom. I quan dic tothom vull dir tothom", ha exclamat.Pel que fa a noms propis, Laporta ha assegurat que Messi segueix sent el millor jugador del món, si bé encara no ha parlat amb ell: "Ningú pot tenir dubtes que Messi estima el Barça, i amb ell ens estimem i respectem. Crec que no seria convenient parlar sense facultats per decidir i per això no hem parlat".En matèria de fitxatges, el precandidat considera que "seria una falta de respecte cap als excel·lents jugadors que tenim al primer equip" fer cap promesa, perquè "desestabilitzaríem la plantilla i no ho farem". Aquesta línia ha seguit també amb Koeman, del qual ha dit que "mereix un respecte perquè és un gran del Barça i té marge", mentre "en el cas de Xavi me l'aprecio molt, ha de ser una referència per als jugadors de la Masia. En sap molt de futbol i hi ha enfocat la seva vida. Estic convençut que algun dia els seus desitjos es realitzaran al Barça, però no hi he parlat".Encara sobre la plantilla, Laporta ha explicat que l'objectiu és "recuperar la motivació dels excel·lents jugadors del primer equip" i que "treballarem per tornar a guanyar bé, per dominar a la Champions, que ha de ser l'objectiu principal cada temporada". Més enllà del futbol, però, ha aclarit que "estimem un club que és multiesportiu, i també tenim clar que podem donar esperança a moltes persones. En aquests moments de pandèmia penso que és important apropar el club al màxim a la gent. És important que tornem a la societat part del que la societat ens torna a nosaltres. I això no és una proclama electoral, és una declaració de principis".Un altre dels punts que destaca Laporta és la recuperació de la Masia "aplicant nova metodologia que el convertirà en un centre d'excel·lència esportiva". Sobre això promet que "els joves que es posin la samarreta del Barça i estiguin formats a la Masia, el nostre primer objectiu serà que siguin bones persones, i després que siguin excel·lents esportistes. Vull que tinguin molt clar que quan es posin la samarreta seran ben conscients de la responsabilitat que tenen fent aquest gest".Finalment, l'expresident ha afirmat haver "estudiant a fons en la mesura del possible" la situació econòmica de l'entitat". Una situació que ha titllat de "dramàtica" però que "revertirem amb esforç i treball. Aquí sí que ens haurem d'arremangar. Haurem de treballar per aconseguir noves propostes d'ingressos i prendre bones decisions. I per fer-ho tenim un pla de xoc preparat" del qual, de moment, no n'ha donat més detalls.Joan Laporta va presidir el Barça entre el 2003 i el 2010. En els darrers temps, coincidint amb el declivi de Josep Maria Bartomeu, l'advocat s'ha mostrat molt crític amb la gestió de la darrera junta directiva. En la seva primera etapa com a president, el club va acumular un total de 67 títols. Laporta va apostar per Guardiola com a entrenador, que va canviar de dalt a baix la història recent de l'entitat, va portar Unicef a la samarreta i, entre altres coses, va tancar les portes del Camp Nou als ultres dels Boixos Nois.En la cursa electoral competirà, entre altres candidats, contra Víctor Font, un dels principals favorits, que comptarà amb Antoni Bassas com a número 2 . En l'acte, Laporta ha descartat un pacte amb Font.

