El govern espanyol refreda ara la reforma imminent del delicte de sedició

El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha refredat aquest dilluns la possibilitat que el seu executiu aprovi la reforma dels delictes de sedició i rebel·lió abans que acabi l'any. En un esmorzar informatiu a Madrid ha admès que el compromís del seu govern és donar llum verda a la reforma abans del 31 de desembre "però no em sentiré en absolut incomplidor si aquest termini no es compleix i d'aquí poc es fa". A principis de novembre el mateix ministre assegurava que el govern espanyol aprovaria tal reforma "És un compromís de legislatura i es farà", ha promès. Pel que fa als indults ha apuntat que no sap quan estaran resolts, perquè el Ministeri de Justícia "és un mer impulsor" de l'expedient i el Tribunal Suprem té ara sobre la taula l'obligació d'emetre un informe que el seu govern estudiarà.Campo ha anunciat també que la reforma del Codi Penal sobre aquests delictes anirà acompanyada també d'un reforçament del delicte de desobediència per incompliment dels mandats del Tribunal Constitucional."Som conscients que cal fer una revisió, i serà la que les cambres vulguin" però "cal actualitzar" per adequar-los. No ha tancat la porta a recuperar el delicte de convocatòria il·legal de referèndums: "És una figura que es pot analitzar", ha sentenciat, i "no hi ha res cegat al debat jurídic" però cal "no caçar ocells a canonades".Pel que fa al president Puigdemont, Campo ha afirmat que la Constitució estableix que si hi ha una modificació legislativa que és més beneficiosa, si hi hagués una adequació als codi penal alemany o francès el Tribunal Suprem hauria de revisar si és aplicable a la sentència.Respecte als indults el ministre ha evitat donar cap detall. "Quan arribi el moment considerarem un a un si són creditors del dret de gràcia", ha dit, "i per tant no em pronunciaré mai" sobre els procediments judicials. "El Suprem dirà el que hagi de dir" i el govern decidirà.

