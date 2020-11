Salut espera retirar la mascareta a les aules el tercer trimestre

Altres notícies que et poden interessar

Els nens són poc transmissors de la Covid-19 segons un ampli estudi de la Vall d'Hebron realitzat a més de 1.000 menors positius. És per això que Salut s'obre a flexibilitzar les mesures per a ells en els propers mesos, tot buscant un equilibri amb els indicadors pandèmics.Si bé aquest cap de setmana trascendia que el departament està estudiant excloure els menors de 14 anys de les limitacions per Nadal, avui el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avançat que esperen poder retirar les mascaretes a les aules el tercer trimestre.Argimon ha descartat retirar la mascareta a les aules ara per ara. Ho ha justificat assegurant que el virus "entra clarament per la comunitat" i cal "certa protecció entre els diferents nens". Tot i això, ha reconegut que "seria una de les millors fites" poder retirar-la "al llarg del curs" i ha fet referència explícita al tercer trimestre.

