El risc de rebrot se situa per sota dels 200 però continuen pujant els ingressats

CONTAGIS 340.900 (+556) INGRESSATS 1.752 (+60) UCI 458 (-3) DEFUNCIONS 15.866 (+36) Rt 0,78 (+0,01) RISC DE REBROT 196 (-7) Actualització: 30/11/2020

Salut torna a notificar per segon dia consecutiu un augment dels pacients de coronavirus als hospitals catalans. El balanç d'aquest dilluns suma 60 persones més als centres mèdics, deixant el total d'ingressats a 1.752. Per altra banda, els ingressats a UCI baixen en 3, però segueixen per sobre dels 400, amb 485 crítics a hores d'ara.El risc de rebrot continua a la baixa a Catalunya, retrocedeix 7 punts més en les últimes 24 hores i ja se situa per sota dels 200 amb 196 punts. La velocitat de propagació, l'Rt, puja lleugerament en 0,78, mentre que la incidència a 14 dies cau a 270,48 (ahir era de 286,49).En paral·lel, s'han declarat 556 nous casos confirmats elevant fins als 340.900 contagiats des de l'inici de la pandèmia. També s'ha informat de 36 noves morts, amb un total de 15.866.

