Forn demana relleus a l'independentisme per superar la divisió: «Algunes persones s'han d'apartar»

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha fet una descripció crua de la realitat de l'independentisme, immers en la precampanya de les eleccions del 14-F. "Ens separa un excés de partidisme i de personalismes", ha afirmat Forn en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. "Tothom va a la seva", ha afegit, en relació a l'estratègia dels partits i l'absència d'unitat estratègica. L'exconseller ha apuntat que és necessari que alguns dirigents deixin pas per superar aquesta divisió: "Algunes persones s'han d'apartar. Han de deixar respirar". Forn ha evitat detallar a qui es referia.Les paraules del dirigents de Junts -que havia donat suport a Damià Calvet a les primàries, però que ara s'ha posat a disposició de Laura Borràs després del seu triomf a les primàries - han evidenciat la distància que separa les forces independentistes. "Quan veus algunes picabaralles des de la presó, deceben molt. Jo puc aguantar estar a la presó si veig cap a on anem, si veig un full de ruta ferm. Però quan tothom va per la seva banda decep molt", ha exposat.Forn també ha admès que els presos polítics tenen assumit que el Tribunal Suprem els revocarà el tercer grau: "Ningú compta que la resolució del Suprem sigui positiva". Forn considera que el posicionament de la Fiscalia pesarà en la decisió final. "No comptem amb el tercer grau", ha insistit. L'exconseller d'Interior suma 1.124 nits a la presó i ja ha complert una quarta part de la condemna. Sosté que la seva aposta passa per l'amnistia, però ha admès que valora "les persones que estan treballant en la reforma de la sedició i l'indult".Forn ha mostrat la seva satisfacció tant per la sentència absolutòria de Josep Lluís Trapero -i l'excúpula de la conselleria- com per la restitució del major al capdavant dels Mossos d'Esquadra . "Estic content que l'hagin restituït", ha afirmat, tot i admetre que no ha parlat amb Trapero en tot aquest temps. L'exconseller ha apuntat que no es va sentir "dolgut" per la declaració del major en el judici de l'1-O al Tribunal Suprem. "Hi havia coses que jo les hauria dit d'una altra manera", ha exposat. La seva defensa estudia un recurs d'empara arran del contingut de la sentència de l'Audiència Nacional sobre Trapero i l'excúpula d'Interior.

