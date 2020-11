Cauen un 23% els casos de VIH diagnosticats a Catalunya durant el 2019

Els casos de VIH diagnosticat a Catalunya el 2019 van caure un 23,2% respecte al 2018. En total es van diagnosticar 471 nous casos, segons dades del Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS i Sida de Catalunya (CEEISCAT). D'altra banda, el 91% dels catalans infectats pel VIH ho saben, el 90% d'aquests està en tractament i el 93% té càrrega viral indetectable. D'aquesta manera, Catalunya ha assolit una de les fites marcades per les Nacions Unides, que establia arribar a les xifres "90-90-90" el 2020. El Departament de Salut ha destacat que s'està en camí d'aconseguir l'objectiu "95-95-95" el 2030. A més, es treballa per a la consecució d'un quart "90", que tindria a veure amb què les persones amb VIH+ tinguin una bona qualitat de vida.La disminució de casos és gradual des de l’any 2010, passant de 871 nous diagnòstics el 2010 a 471 el 2019, el que representa una disminució d’un 45,9%. Aquesta reducció del nombre de nous diagnòstics del VIH es deu, en part, a una disminució i retard en la declaració, però també reflecteix l’efecte de la disminució de la transmissibilitat poblacional a causa de la incorporació dels tractaments universals el 2015 i de les polítiques preventives en marxa, amb l’augment de l’ús de profilaxis preexposició.A Catalunya, s’estima que 33.736 persones viuen amb el VIH. Actualment, la taxa d’incidència de la infecció és de 6,1 casos per cada 100.000 habitants. Els homes representen el 87% del total, amb una taxa d’11,04 casos per 100.000 habitants, mentre que les dones presenten una taxa d’1,5 casos per 100.000 habitants. La mitjana d’edat de les persones amb VIH és de 35 anys.Pel que fa a la principal via de transmissió, més de la meitat dels nous diagnòstics van ser en homes que tenen sexe amb altres homes (61%) i una quarta part (26%) van ser en homes i dones heterosexuals.D’altra banda, un 9% dels infectats encara ho desconeix i el nombre de nous diagnòstics que complien criteris de diagnòstic tardà (36%) ha disminuït un 8% en relació al darrer any.En general, s’estima que les persones amb VIH que prenen tractament antiretroviral, que tenen un recompte normal de cèl·lules CD4 i una càrrega viral indetectable no tindrien més risc de desenvolupar la malaltia greu de la covid que la població general. Així i tot, i amb la finalitat de minimitzar qualsevol risc per a aquest col·lectiu, s’ha accelerat la implantació de mecanismes innovadors, com la teleassistència, els sistemes de diagnòstic precoç del VIH i altres ITS sense haver de desplaçar-se a un centre sanitari, i l’adaptació dels sistemes de subministrament dels fàrmacs antiretrovirals.Coincidint amb el Dia Mundial de la Sida, que se celebra cada 1 de desembre, aquest any 131 entitats públiques i privades s’han sumat al manifest promogut pel PCAVIHV de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT). Amb el títol ‘Compartint compromisos i respostes’, el document pretén reforçar la importància del treball conjunt en la resposta al VIH i apel·lar a la responsabilitat compartida per aconseguir una societat més saludable.El darrer informe d’ONUSIDA, el Programa de les Nacions Unides per al VIH, estima que hi ha 38 milions de persones VIH positives al món i 1,7 milions de nous diagnòstics el 2019. A l’Estat espanyol, durant el 2018 es van declarar 3.244 nous casos i s’estima que viuen amb el VIH unes 151.387 persones.

