Nadal a deu amb la incògnita dels infants

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha avançat que segurament el límit màxim de les reunions per Nadal sigui finalment de 10. "Jo crec que seran 10 persones a partir del dia 21 de desembre, i que no pertanyin a més de dues bombolles", ha explicat als micròfons de Ràdio 4.En aquest sentit, ha reconegut del temor hi ha d'un repunt de contagis després de les festes de Nadal, al gener, o fins i tot, a finals de desembre mateix. "Entenc que la gent necessita sortir, però em preocupa el pont del 6 i el 8, i Nadal. Això fa que el gener o fins i tot finals de desembre puguin ser molt complicats", ha augurat el secretari de Salut Pública.Per això insisteix que les trobades es facin "amb la cura necessària" i el nombre "mínim de persones". Davant la possibilitat que tothom compleixi les limitacions del nombre màxim de persones a les reunions, però que cada dia es trobin amb grups completament diferents, Argimon ha anunciat que també s'està treballant en un pla per indicar els nombres de bombolles de convivència que es podran barrejar. Apunta que seran dues o tres com a molt, però no més d'aquesta xifra.Un dels altres grans interrogants de cara a les festes de Nadal és si les criatures comptaran dins de les limitacions de grup. El Govern ja va anunciar aquest cap de setmana que s'estudiava l'opció de no comptar els infants donada la seva poca capacitat de contagi. Segons Argimon això es contempla, i l'edat a partir de la qual es tallaria seria els 14 anys. Encara que ha insistit es tracta d'un tema que s'ha d'acabar de discutir.Respecte a l'evolució de les dades, que a hores d'ara el risc de rebrot va a la baixa i la Rt es manté sobre el 0,77 i el 0,76, Argimon ha avançat que és probable que al llarg d'aquesta setmana "si se segueix evolucionant amb aquestes xifres" s'anunciï un canvi de tram en la desescalada. "Dimecres i dijous direm quines seran les condicions del segon tram" ha anunciat Argimon.

