Andorra proposa formar part de manera provisional de l'Alt Urgell

El cap de Govern ha tractat l’actualitat econòmica i social en el context de la crisi sanitària amb l’ambaixador d’Espanya a Andorra, Ángel Ros, i el president del Cercle d'Economia, Javier Faus @CdEconomia pic.twitter.com/Szq2UuHfvu — Govern d'Andorra (@GovernAndorra) November 27, 2020



El confinament perimetral municipal a Catalunya, que passarà a comarcal en breu, i el de França estan afectant de valent l’economia d’Andorra, que depèn en gran part del turisme i del comerç que en genera. Per això, el país esta intentant buscar estratègies i aliances per tal de poder atenuar i esquivar aquestes restriccions tan dures.Una solució seria, segons el govern del país pirinenc, que Andorra passés a formar part de manera provisional de la comarca de l’Alt Urgell, i d’aquesta manera el confinament a Catalunya no li afectaria. Així ho han proposat el ministre de Salut andorrà, Joan Martínez Benazet, i el d'Interior, Josep Maria Rossell, que s'han reunit aquesta setmana a Barcelona amb els seus homòlegs catalans, Alba Vergés i Miquel Sàmper, segons explica el portal 3/24 La Generalitat ha dit que ho estudiarà i, en principi, no ho descarta. Tot dependrà, però, del que diguin els tècnics del Procicat i de l’evolució de la situació epidemiològica.Andorra, amb 77.000 habitants, ha tingut des de l’inici de la pandèmia, gairebé 7.000 persones infectades i un total de 76 morts.

