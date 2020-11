VÍDEO Grosjean, amb cremades a les mans després de sortir del foc en un impactant accident

An update from Romain himself. Pleased to see you’re in good spirits! We hope you make a speedy recovery 🙏 pic.twitter.com/njnjjH4GBi — Haas F1 Team (@HaasF1Team) November 29, 2020

El pilot francès de Fórmula 1 Romain Grosjean passarà la nit en un hospital per les cremades en les dues mans en el seu accident al Gran Premi de Bahrain, una conseqüència mínima després del terrible xoc amb el mur i les flames en les quals ha quedat atrapat durant mig minut."Després de l'exploració mèdica pels doctors a l'hospital, Romain Grosjean es quedarà aquesta nit ingressat per ser tractat de cremades al dors de les dues mans per l'accident en la primera volta del Gran Premi de Bahrain. Les radiografies no han trobat cap fractura", diu la FIA en un comunicat oficial.Malgrat aquests gairebé 30 segons d'angoixa, veure sortir el pilot d'entre les flames ha estat el primer senyal d'alleujament. El seu equip ha confirmat ràpidament que el francès estava "bé" i fora de perill tot i l'impacte i la bola de foc en què s'ha convertit el seu monoplaça en la penúltima cita del Mundial.A la primera volta de carrera, el cotxe ha topat amb el del rus Daniil Kvyat (AlphaTauri) i s'ha desviat de la seva trajectòria per anar-se'n a gran velocitat fora. En l'impacte, el monoplaça va quedar en flames, partit en dos, mentre les rodes saltaven per l'aire.Grosjean ha aconseguit sortir del foc després de 27 segons gràcies a un espai vital entre el cotxe i la barrera de seguretat. Després, la FIA ha informat de les cremades a les mans i el mateix pilot ha penjat un vídeo a les xarxes socials, amb sentit de l'humor, i ensenyant les seves mans embenades.

