Membres retirats de l'exèrcit espanyol aplaudeixen el discurs de Vox en una carta al rei

Ja veus!

Per CH Reus el 29 de novembre de 2020 a les 20:57 0 0

Una colla de iaios amb bolquers que encara veuen judeomasònics per les cantonades i que juguen a soldadets. Per si la demencia senil no els hi dona per recordar, vivim en una democràcia, encara que no els agradi, i governen qui la gent vota. Ells no han de fer més que acatar i obeir al govern legitim (el contrari és sedició, i ja veuen com es jutja...) Els tindrien que retirar la pensió per anar contra l'Estat de dret que tan els omple la boca, i que van jurar defensar.