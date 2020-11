El Delta de l'Ebre rep una nova estocada amb l'últim temporal

Imatge de la zona de la Marquesa. Foto: Taula de Consens

Estat de la platja de l'Arenal, a l'Ampolla. Foto: Taula de Consens

Els representants de la Taula de Consens del Delta han denunciat este dissabte els danys ocasionats pel darrer temporal al Delta de l'Ebre. Asseguren que han assistit "impotents" a un nou trencament dels calaixos de l'Illa de Buda, així com de la barra del trabucador. També assenyalen que es viu una "situació límit" a la zona de la Marquesa, de la Bassa de l'Arena i de l'Arenal. És per això que reclamen al Govern de la Generalitat unes obres "d'emergència" que permetin afrontar el problema de forma "decidida i resolutiva". Demanen, doncs, una intervenció "immediata" amb els "6 milions d'euros de l'exercici pressupostari del 2020". Unes obres que s'haurien d'executar "abans que acabe l'any".Pels representants de la Taula, esta realitat també ha de servir perquè es reconsidere "la insuficiència" de les obres d'emergència realitzades després de la tempesta Glòria. Paral·lelament, que es reoriente 'l'Estratègia Delta' amb l'objectiu de projectar "accions decidides i planificades" pel present immediat.Segons l'organització, les actuacions "d'emergència" són l'única eina que té el Delta per fer possible el seu "futur". "És responsabilitat de tots fer tot allò que siga possible per salvar un espai únic de valor universal" ha subratllat.

