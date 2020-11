El temporal de llevant deixa més de 150 litres al nord-est i 40 centímetres de neu a cotes altes

El temporal de llevant ha deixat més de 150 litres al nord-est de Catalunya –amb un màxim de més de 180 litres al Montseny- i 40 centímetres de neu a cotes altes del Ripollès. Entre el dimecres 25 i el dissabte 28 de novembre, la llevantada ha estat pràcticament general a tot el país, a excepció de sectors de Ponent i del Pirineu Occidental (pràcticament sense precipitació a la Val d'Aran). Els registres de pluja més abundants s'han concentrat a les comarques de la Selva, Garrotxa, Vallès Oriental i Alt Empordà. A les cotes més elevades del Pirineu i Prepirineu Oriental ha caigut la nevada més important de la tardor i el vent de component est ha provocat un temporal marítim amb onades de més de 3 metres a la Costa Brava.La pluja va començar a caure dimecres al vespre a les comarques del nord-est i el dijous 26 es van produir alguns aiguats molt localitzats a cavall entre l'Alt i el Baix Empordà, destacant els 89,6 litres de Torroella de Fluvià, amb 32,2 litres en 30 minuts i un màxim d'1,9 litres en 1 minut. El divendres 27 la pluja va ser extensa i continuada al litoral i prelitoral, generalitzant-se arreu del país durant la nit de divendres a dissabte -amb tempestes al llarg de tot el litoral- i més aïlladament a l'interior.Cal destacar la intensitat registrada a Alcanar, amb 3 litres en 1 minut. Finalment, dissabte la pluja es va anar concentrant novament a les comarques del nord-est, la zona que ha registrat més hores de pluja al llarg del temporal i acumulacions de més de 100 litres i puntualment de més de 150 litres. Sobresurten els 181,9 litres del Puig Sesolles, els 176,8 litres de Santa Coloma de Farners, els 173,5 litres de Santa Pau, els 167 litres de Lliurona, els 162,6 litres de Ciuret, els 148,6 litres de Sils o els 141,3 litres d'Anglès, segons dades de les estacions automàtiques del Meteocat i manuals de la XOM.L'any 2020 està sent excepcionalment plujós als massissos del prelitoral, amb acumulacions de més de 1.500 litres als Ports, al Montseny o a l'Alta Garrotxa. Són registres clarament superiors als de l'alta muntanya pirinenca, on sovint trobem els màxims. A banda dels prop de 1.850 litres recollits al Parc Natural dels Ports, després d'aquest episodi de llevantada diverses estacions d'altres massissos del prelitoral han superat els 1.500 litres, totes elles al nord-est del país.A l'Alta Garrotxa, Lliurona (Alt Empordà) acumula 1.822 litres. Al Montseny, Puig Sesolles (Vallès Oriental) ha recollit 1.625 litres. Al Vidranès, a cavall d'Osona i la Garrotxa, Ciuret ja suma 1.544 litres. El Ripollès és l'única comarca pirinenca on enguany trobem registres d'aquesta magnitud, concretament a la vall de Camprodon, amb 1.651 litres a Sant Pau de Segúries o 1.602 litres a Molló – Fabert.La precipitació ha estat en forma de neu a partir d'uns 1.800 metres, lleugerament per sota durant la matinada del dissabte 28 de novembre. Els gruixos més importants s'han acumulat entre divendres al vespre i dissabte a l'Alt Berguedà, la Cerdanya i, molt especialment, el Ripollès. Cal destacar els 45 centímetres d'Ulldeter (2.410 m), sent amb diferència la nevada més important de la tardor en aquest sector.Com més a l'oest, la nevada ha deixat gruixos menors. Encara ha superat els 10 centímetres entre l'Alt Berguedà i la Cerdanya, amb 18 centímetres a Cadí Nord (2.143 m) – Prat d'Aguiló, mentre que al Pirineu més occidental la nevada ha deixat menys de 10 centímetres a l'alta muntanya i a la Val d'Aran no ha arribat a fer gruix.

