Les pensions catalanes, en el setè lloc del rànquing de l'Estat

Els jubilats bascos i asturians són els que cobren de mitjana una pensió més alta, superior als 1.400 euros mensuals, mentre que els catalans ocupen la setena posició del rànquing, amb una pensió mitjana de 1.189,8 euros.Els gallecs i els extremenys són els que perceben una pensió de jubilació de menys quantitat, inferior a 1.000 euros al mes, segons dades de la Seguretat Social, amb data d'1 de novembre, que ha recollit Europa Press.En concret, la pensió mitjana de jubilació més elevada la registra País Basc, amb 1.436,3 euros mensuals, seguit d'Astúries, amb 1.407,9 euros al mes; Madrid (1.366,8 euros); Navarra (1.321,2 euros); Cantàbria (1.245 euros); Aragó (1.223,1 euros) i Catalunya (1.189,8 euros). Aquestes set comunitats se situen així per sobre de la pensió de jubilació mitjana de tot Espanya, que al novembre va arribar als 1.169 euros al mes.Per sota d'aquesta quantitat, però superant el nivell de mileuristes, figuren els jubilats de Castella i Lleó (1.156,2 euros al mes de mitjana); la Rioja (1.117,5 euros mensuals); Canàries (1.087,7 euros); Castella-la Manxa (1.083,9 euros); Balears (1.078,5 euros); País Valencià (1.069,6 euros mensuals); Andalusia (1.054,2 euros), i Múrcia (1.039,7 euros al mes).Tanquen la taula, com les úniques regions amb una pensió mitjana de jubilació inferior a 1.000 euros al mes, les comunitats de Galícia (984,94 euros) i Extremadura (969,58 euros mensuals).La quantitat de la pensió de jubilació depèn de les bases de cotització que s'obtenen en els anys anteriors a abandonar el mercat laboral. Aquest any es tenen en compte les bases de cotització dels últims 23 anys, tot i que el 2021 es consideraran els últims 24 anys i al 2022, els últims 25 anys.Un cop sumades les bases de cotització dels últims 23 anys, és a dir, els últims 276 mesos, la xifra resultant s'ha de dividir entre 322, que és el resultat de multiplicar els últims 23 anys per 14 pagues, que són les que els pensionistes reben al llarg d'un any.Amb aquesta operació s'obté la base reguladora de la pensió, sobre la qual es calcularà la quantia final de la pensió en funció d'un seguit de percentatges associats als anys cotitzats. Per exemple, amb només 15 anys cotitzats (el mínim per poder accedir a aquesta prestació), la pensió de jubilació equivaldria al 50% de la base reguladora. Per poder cobrar el 100% de la base reguladora al 2020 es necessiten almenys 36 anys de cotització.No obstant això, existeixen límits a les quanties mínimes i màximes en la pensió a percebre. A 2020 la pensió no pot superar els 2.683,34 euros mensuals. Per la seva banda, la quantia mínima dependrà de les circumstàncies personals de cada pensionista (si té la parella a càrrec, si té parella, però no a càrrec seu o si és unitat econòmica personal) i de l'edat amb què accedeix (65 anys i més o menys de 65 anys). Aquestes circumstàncies fan variar la pensió mínima de jubilació des dels 604,4 euros mensuals fins als 843,4 euros al mes.La base de cotització, que determina la base reguladora de la pensió a percebre, és la remuneració mensual bruta que rep el treballador, incloses les pagues extraordinàries prorratejades. Per tant, com més alt sigui el salari brut, més alta serà la pensió de jubilació.Si s'observen els salaris per comunitats, s'aprecia una certa correspondència amb les pensions mitjanes que perceben els seus jubilats, tot i que no en tots els casos. En els salaris influeix molt l'estructura productiva, de manera que les regions amb més pes de la indústria solen tenir sous més alts que les que viuen principalment del sector serveis.Les últimes dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), tot i que corresponen al 2018, s'hi situen País Basc com la regió amb el salari mitjà brut anual més elevat (28.470 euros anuals), però no el segueix Astúries, sinó Madrid, amb 27.010 euros l'any. De fet, Astúries (23.914 euros) se situa en cinquena posició, que es veu superada també per Navarra (26.636 euros) i Catalunya (25.552 euros).En el cas de les pensions mitjanes de jubilació més baixes, que corresponen a Extremadura i Galícia, sí s'observa que la primera és la regió amb el menor salari brut mitjà anual (19.947 euros), però no passa el mateix amb Galícia que, amb 22.244 euros l'any, està per sobre de sis comunitats, tenint en compte que les dades corresponen a l'exercici 2018. Tot i això, la pensió mitjana de jubilació a la regió no arriba als 1.000 euros.Si es miren les dades més recents de l'INE, les corresponents a l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral del segon trimestre, la situació és semblant: Madrid, País Basc i Navarra són les regions amb més cost salarial per treballador i mes, per sobre dels 2.000 euros, mentre que Astúries i Catalunya se situen en quarta i cinquena posició.Els costos salarials més baixos són a Canàries, Balears i Extremadura, amb entre 1.282 euros i 1.533 euros, respectivament, mentre que Galícia es troba a meitat taula, amb 1.668,8 euros al mes.A més dels anys cotitzats i del sou percebut, cal tenir en compte que no tots els pensionistes es jubilen quan arriben a l'edat legal, sinó que hi ha alguns que, si compleixen un seguit de requisits, l'anticipen, amb el consegüent coeficient reductor, que minva la quantia de la seva prestació.

