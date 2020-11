VÍDEO El sentit homenatge de Messi a Maradona al Camp Nou

Messi’s celebration in tribute to Maradona ❤️pic.twitter.com/W9qmWcY2qM — MessiTeam (@Lionel10Team) November 29, 2020

Moment emotiu al Camp Nou. Leo Messi ha dedicat un gol contra l'Osasuna a Diego Armando Maradona, mort aquesta setmana. El capità del Barça ha anotat el 4-0 i s'ha tret la samarreta per mostrar-ne una altra d'especial.La samarreta en qüestió era la de Newell's Old Boys -equip on va jugar Messi de petit- i tenia amb el número 10 de Maradona, que hi va jugar breument el 1993. De fet, la samarreta és original de l'època en que l'astre argentí en formava part.En la dedicatòria, Leo Messi ha enviat un petó a la samarreta de Maradona que el Barça ha posat a la graderia per homenatjar-lo. Després del partit, ell mateix ha publicat una imatge seva i de Maradona amb la mateixa samarreta

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor