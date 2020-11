Detingut per homicidi imprudent el conductor implicat en la mort de dos ciclistes al Papiol

Els Mossos d'Esquadra han detingut el conductor del turisme que s'ha vist implicat en l'accident mortal de dos ciclistes, i un altre que es troba en estat crític, aquest diumenge al matí a la carretera C-1413a, al punt quilomètric 5, al seu pas pel Papiol, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).



La policia l'ha detingut com a presumpte autor d'un homicidi imprudent, seguint el procés habitual, ja que segons les primeres investigacions han apuntat que el vehicle hauria envaït el carril en sentit contrari i s'estan buscant les causes del fet. Tal com ha detallat el SCT, la persona que anava al volant ha donat negatiu en les proves d'alcoholèmia i drogues.

Les dues persones mortes són dos veïns de Rubí, un home de 66 anys i una dona de 43. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 11.52 hores que un turisme i tres ciclistes s'han vist implicats en un accident. Dos han perdut la vida i un tercer ha estat traslladat, en estat crític, a l'Hospital de Bellvitge.Fins al lloc s'han desplaçat set dotacions dels Bombers, cinc unitats del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i de la policia catalana.Amb aquestes dues víctimes mortals ja són 97 -dades provisionals- les que s'han produït aquest any a les carreteres interurbanes catalanes en un accident de trànsit.

