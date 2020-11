Imputat el metge de Maradona per possible negligència i homicidi culpós

El doctor Lepoldo Luque, metge personal de Diego Maradona, ha estat imputat per la fiscalia de San Isidre (Buenos Aires) per la recent mort del futbolista. El jutge també ha avalat l'entrada a la casa del metge i també la seva clínica, segons infomra el diari Marca.



El registre ve arran de la declaració feta la passada matinada per les tres filles de Maradona, Dalma, Gianinna i Jana, que apuntaven a Luque com a principal responsable del deteriorament de les cures del seu pare durant les darreres setmanes.

Ara s'espera que Luque hagi de testificar davant del fiscal per la sospita que hi va haver negligència mèdica durant els darrers dies de vida de l'astre argentí i per tant, un possible delicte d'homicidi. Aquesta investigació ha d'aclarir els fets, i de retruc, també podria ser imputada la metgessa-psiquiatra encarregada de donar-li la medicació a Maradona, que era una de les persones que estava als llocs dels fets en el moment de la defunció.

